Сейчас в Украине фактически существует три сегмента авторынка. Легальный рынок новых автомобилей, рынок подержанных машин и необлагаемый никакими налогами рынок автомобилей на иностранной регистрации.

Растет украинский рынок автомобилей на иностранной регистрации гораздо быстрее, чем его легальные коллеги. И казалось бы, ничего плохого в этом нет – многие граждане пользуются возможностью ездить на недорогом качественном и комфортном автомобиле, не переплачивая при этом за украинскую регистрацию, которая делает точно такой же автомобиль в два раза дороже.

Но беда в том, что рынки эти пересекаются. Эксперты из AUTO-Consulting подсчитали, что из-за автомобилей на европейской регистрации бюджет Украины потерял 19,2 млрд. грн доходов. По их мнению, «евробляхи» сильно замедлили рост рынка новых автомобилей.



По данным ГФС, в 2016 году в страну ввезли 63 тысячи новых автомобилей, 24 тысячи подержанных (по закону о льготной растоможке) и 54 тысячи «евроблях». В 2017 было ввезено 80 тысяч новых, 73 тысяч подержанных и 246 тысяч «евроблях». Как видим, годовой рост в последнем сегменте составил 354%.



При этом, по данным ГФС в 2017 году с импорта новых авто бюджет получил 15,8 млрд. гривен. Легальный импорт подержанных автомобилей принес государству еще 5,5 млрд. гривен. “Евробляхи” никакими налогами не облагаются, поэтому не принесли вообще ничего.

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Стоит отметить, что по данным ГФС сейчас в Украине находится 425 тыс. нерастаможенных автомобилей. Чтоб восполнить посчитанные экспертами потери, стоимость легализации каждого автомобиля на еврономерах должна составлять 1400-1500 долларов. Это при условии, что все пользователи “евроблях” заплатят такую цену.