Ситуація з численністю на українських дорогах автомобілів з європейською реєстрацією сильно впливає як на ринок нових автомобілів, так і на ринок автомобілів на український реєстрації.

Лише за офіційними даними на кінець минулого року в Україні знаходилось 425 400 автомобілів з іноземною пропискою. В середньому їх ціна на 56 відсотків нижча, аніж на аналогічні авто на українських номерах. Багато громадян вбачають в такій ситуації можливість пересісти на кращій автомобіль – продають авто на український реєстрації та купують автівку «на бляхах».

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Як показує практика, користування автомобілями з іноземною реєстрацією не несе суттєвих загроз власнику. Адже зупиняти автомобілі на дорогах мають право лише поліцейські. Водій, в разі зупинки, повинен пред’явити реєстраційний документ на автомобіль, посвідчення водія і в деяких випадках страховий поліс. Законність та порядок дотримання термінів перебування на митній території Украйни повинна контролювати Державна фіскальна служба. Але вона не має повноважень на зупинку і перевірку автомобілів на дорогах. Спільні рейди співробітників цих двох структур відбуваються вкрай рідко.

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На даний момент з боку влади не варто чекати репресивних дій по відношенню до власників автомобілів на іноземній реєстрації. Це може викликати негативну соціальну реакцію, яку навряд чи стануть розпалювати напередодні виборів. Отже, при збереженні теперішнього відношення влади до автомобілів «на бляхах» можна прогнозувати подальше здешевлення автомобілів з українською реєстрацією. Втім, можливі і інші варіанти.