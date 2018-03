В Литві пропонують прокат італійського електромобіля Tazzari за 9,5 євро на добу.

В одному з литовських супермаркетів український користувач мережі Фейсбук сфотографував рідкісний для України електромобіль італійського бренду Tazzari EV. Він пропонується жителям Литви та гостям країни в оренду за 9,95 євро на добу. Якщо перевести на українську валюту, це трохи більше 300 гривень.

Зображений на фото Tazzari Zero EM Space продається в Євросоюзі від 22 800 євро (без ПДВ). Трохи менші моделі – дешевші. Так, Tazzari Zero Citi можна придбати від 15 300 євро, а Tazzari Zero Junior – від 13 800 євро. В Італії останнім може керувати навіть дитина з 14 років (за наявності посвідчення водія для квадроцикла).

Електромобілі Tazzari виготовляються в Італії вручну.

У Tazzari Zero EM Space – 30 кіловатний електродвигун, літій-іонна батарея, яка забезпечує 3000 циклів зарядки та пробіг у 200 км, 15-дюймові шини, дискові гальма усіх коліс. Максимальна швидкість досягає 100 км/год, однак максимальний пробіг можливий на вдвічі меншій швидкості.

Італійська компанія Tazzari EV займається електромобілями вже більше 10 років. Це невеличкі двомісні електрокари для міста. Досить значна ціна пояснюється тим, що всі автомобілі проектуються та виробляються в Італії, місті Імола.

Їх довжина не перевищує 3 м, тобто паркуватися на них в тісних європейських вуличках дуже легко. Окрім двох людей, автомобільчик може помістити до 445 л багажу.

