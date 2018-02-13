Ціни на бензин А95 в Європі коливаються від 51 євроцента до 1,70 євро – вартість літра пального зростає зі Сходу на Захід.

За даними сайту autotraveler.ru, на початку лютого найдешевше бензин А95 коштував у Білорусі – 0,51 євро. У п'ятірку країн із дешевим бензином (до 0,77 євро) увійшли також Азербайджан, Росія, Вірменія і Грузія. Україна – на шостому місці за ціною на А95 – на початку лютого він коштував 0,88 євро.

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Найдорожче ж літр бензину обійдеться в Італії (1,57 євро), Португалії (1,59 євро), Норвегії (1,65 євро), Ісландії (1,67 євро) і Нідерландах (1,70 євро).



Ціни на бензин А95 в Україні та Європі

Схожа ситуація і з дизельним пальним – перша п'ятірка незмінна, лише Азербайджан і Білорусь помінялись місцями. В Азербайджані літр дизпалива коштує 0,28 євро. Україна на 7-му місці за вартістю дизельного пального у Європі – 0,82 євро за літр.

До п'ятірки країн з найдорожчим дизпаливом (понад 1,40 євро) увійшли Великобританія, Італія, Швеція, Норвегія та Ісландія.



Ціни на дизельне пальне в Україні та Європі

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