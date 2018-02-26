Сімнадцять жителів польського міста Перемишль і його околиць є фактичними власниками або співвласниками 12,5 тис. автомобілів. Насправді ці автомобілі лише формально числяться в Польщі, а використовуються в Україні.

Це легко зрозуміти, адже в регіоні міста Перемишль зареєстровано всього 14 500 авто. Ситуацію, коли на сімнадцять громадян Польщі зареєстровано 12,5 тис. автомобілів, легко пояснити добре працюючою та законною з точки зору польського законодавства схемою.

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Громадяни України оформляють автомобіль в Польщі “на співвласника”. Коштує така послуга 30 – 150 доларів. Громадяни Польщі, які оформлюють на себе співвласніть автомобіля, польських законів не порушують. Громадяни України, що перетинають кордон на таких автомобілях кожні 5 -10 днів, також діють в межах українського законодавства.

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Питання можуть викликати лише при перевищенні встановленого законом строку перебування автомобілів на іноземній реєстрації на території України. Такі дії являються незаконними, але покарати за таке порушення поліція не може, оскільки контроль митного режиму України відноситься до компетенції митниці та ДФС. Співробітники цих служб мають право зупиняти та перевіряти автомобілі лише в зоні митного контролю.