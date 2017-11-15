Національною поліцією та Міністерством внутрішніх справ спільно з та іншими зацікавленими органами виконавчої влади продовжується робота по втіленню в Україні системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Робочою групою національного органу стандартизації державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»), до складу якої входять фахівці МВС та Національної поліції, вже розроблено проект стандарту «Метрологія. Прилади контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото- і відеофіксування. Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні, вимірювачі просторово-часових параметрів місцеположення транспортних засобів дистанційні. Метрологічні та технічні вимоги».

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У проекті стандарту викладено основні технічні, експлуатаційні та функціональні вимоги до комплексів і приладів фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху, у тому числі тих, що працюватимуть в автоматичному режимі. Офіційне повідомлення про оприлюднення першої редакції проекту зазначеного національного стандарту розміщено на офіційному Інтернет-сайті ДП «УкрНДНЦ», а сам текст оприлюднено на офіційному Інтернет-сайті ДП «Укрметртестстандарт».

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Нагадуємо, що закон, який регламентує порядок притягнення до адміністративної відповідальності за порушення зафіксовані в режимі фото- відео фіксації був прийнятий Верховною Радою ще в минулому році. Він передбачає, що винним в порушеннях ПДР, які зафіксовані в автоматичному режимі, визнається власник транспортного засобу, а не його водій.

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