Соавтор закона, регламентирующего фото- видео фиксацию рассказал, кто сможет избежать ответственности за нарушения ПДД и как это можно сделать.

По мнению Павла Фролова, соавтора закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств» № 5364, у некоторых водителей будет возможность избежать ответственности за нарушения ПДД зафиксированные в режиме фото- видео фиксации.

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Водители авто на еврономерах

В законе, который сейчас находиться на подписи у Президента и вступит в силу через полгода после официального опубликования, есть слабые места. Постановления, выписанные на основе данных фото- видео фиксации, которые касаются автомобилей на иностранной регистрации будут направляться в пограничную службу. От нее должен последовать ответ о том, кто пересекал границу на этом автомобиле.

Получится, что если человек самостоятельно ввез автомобиль на территорию Украины, штраф пришлют ему домой. Если же автомобиль был загнан в Украину нерезидентом (гражданином другого государства), то штраф ему выписать не получится. Соответственно, львиная доля «евробляхеров» под действие этого закона не попадает. Впрочем, один из законопроектов предусматривает обязательную регистрацию всех автомобилей на иностранных номерах в украинских Сервисных центрах МВД. В этом случае штрафы “найдут своих героев”.

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Авто из Луганска, Донецка и Крыма

Автомобили, зарегистрированные на неподконтрольных Украине территориях, тоже являются проблемными с точки зрения фото- видео фиксации. Постановления о нарушении ПДД не получится выслать их собственникам, поскольку УкрПочта на этих территориях не работает. Кроме того, нарушения ПДД совершенные, на неподконтрольных Украине территориях, невозможно зафиксировать в режиме фото- видео фиксации.

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Любой толковый юрист

В то же время юрист Вадим Володарский считает Закон № 5364 неправомерным, поскольку он предусматривает ответственность владельца транспортного средства, а не водителя который совершал правонарушение. «Это противоречит нормам Конституции, и любой человек, которому пришло такое «письмо счастья» сможет его обжаловать в суде со ссылкой на решение Конституционного суда от 22 декабря 2010 года, где четко выписано, что ответственность за правонарушение имеет индивидуальный характер», — считает юрист.