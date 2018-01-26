В столичной мерии уже стартовал проект по установке камер, способных фиксировать нарушение ПДД в автоматическом режиме. В первую очередь камеры будут ставить на самых аварийноопасных участках дорог.

Власти столицы заявили о старте проекта по установке камер для фиксации нарушений ПДД. Вслед за сетью камер должна появиться система, которая сможет автоматически оформлять протоколы о нарушении ПДД и рассылать «письма счастья». Один из чиновников КГГА отметил, что в рамках пилотного проекта камеры будут установлены за счет городского бюджета, но в случае расширения сети покрытия в качестве инвестора могут привлекаться частные компании, которые будут получать процент от штрафов.

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Закон, регламентирующий привлечение к административной ответственности владельца автомобиля был проголосован в Верховной раде в конце прошлого года. Сейчас документ находится на подписи у Президента. Его вступление в силу начитается через пол года после официального опубликования.

Юристы считают закон, регламентирующий фото- видео фиксацию ущербным, поскольку к административной ответственности привлекается владелец автомобиля, а не водитель, совершающий правонарушение. Чтобы привлечь к ответственности нарушителя необходимо, чтобы кроме номера авто в камеру попало и лицо водителя в момент правонарушения говорят некоторые из них.

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Законом прямо предусмотрено, что штраф за нарушение будет оформляться на собственника транспортного средства. «Любой человек, которому пришло такое «письмо счастья» сможет его обжаловать в суде со ссылкой на решение Конституционного суда от 22 декабря 2010 года, где четко сказано, что ответственность за правонарушение имеет индивидуальный характер», — сказал юрист Вадим Володарский.