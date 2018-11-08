Закон номер 8488 має вступити в дію разом з 8487, який змінює розмір акцизних ставок на вживані автомобілі, ухвалено парламентом.

Народні депутати ухвалили в другому читанні та в цілому законопроект номер 8488 ”Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України”. "За" проголосвувало 245 нардепів, "проти" - 2.

Закон встановлює жорсткі рамки для ввозу автомобілів на іноземних номерах та жорсткі санкції за їх невиконання. Втім, вони будуть діяти через 180 днів з початку дії обох законів. Тобто для того, щоб розмитнити ввезені в Україну "євробляхи", у їх власників буде півроку.

Нагадаємо, що Верховна Рада прийняла нові ставки акцизного податку для ввозу легкових автомобілів.