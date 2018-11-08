Законопроект номер 8487, який повинен вирішити проблему “євроблях” та зменшити податкове навантаження при імпорті вживаних авто, прийнято в другому читанні та в цілому.

Жодна з депутатських поправок, які не були прийняті профільним комітетом та приймались з голосу, не були підтримані парламентом.

За проголосувало 250 народних депутатів, проти – 2. Таким чином, запущена нова схема розмитнення імпорту вживаних автомобілів в Україну з тими доповненнями, які погоджені комітетом Ніни Южаніної 6 листопада.

Прийнятим Законом суттєво змінені ставки акцизного податку на ввезеня в Україні легкових автомобілів. Після вступу Закону в силу акцизний податок буде залежати від типу двигуна (бензиновий чи дизельний) та його об’єму в літрах.

Для автомобілів з бензиновими двигунами об’ємом до 3 л ставка акцизу становить 50 євро за літр. Для двигунів літражем більше трьох літрів – 100 євро за літр. Дизельні двигуни обкладаються податком у 75 євро (якщо двигун більше 3,5 л – 150 євро за літр). Окрім того, ця сума множиться на коефіцієнт віку, який дорівнює кількості років з дати виробництва ввезеного автомобіля. Якщо ж машина старше 15 років – коефіцієнт буде все одно 15.

Окрім того, щоб прискорити процес розмитнення ввезених на іноземних номерах автомобілів, парламентарі запроваджують знижку на сплату акцизного податку. Якщо власник такого авто встигне розмитнити своє авто за перших три місяці дії закону, йому буде надано знижку у 50%.

За півроку дії закону всі авто на іноземній реєстрації мають бути або розмитнені, або вивезені. Адже разом з Законопроектом номер 8487, Рада прийняла ще закон номер 8488, що забороняє ввезення автомобілів на іноземній реєстрації та встановлює значні штрафи за це порушення.

Закон вступить в силу після підписання Президентом та публікації в офіційній пресі.