В Верховній Раді відбувається обговорення Законопроектів про розмитнення автомобілів на єврономерах.

6 листопада 2018 року на Комітеті з питань податкової та митної політики Верховної Ради України відбулось обговорення законопроектів номер 8487 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів" та 8488 "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України", які мають на меті знизити ставки розмитнення на ввіз іноземних авто та вирішення проблем "євроблях".

Голова Комітету Ніна Южаніна озвучила ряд ідей, які профільний комітет підтримав після внесення народними депутатами. Зокрема, нардеп запропонувала затвердити пропозиції щодо встановлення строків щодо пільгового розмитнення автомобілів, які були ввезені в Україну (так званих "євроблях"). Тобто окрім ставок акцизу, які затверджені в першому читанні, пропонується надати пільговий коефіцієнт 0,5 для автомобілів, які будуть розмитнені протягом 30 днів після вступу Закону у силу. Ті ж авто, які будуть розмитнені протягом 60 днів після прийняття Закону, будуть розмитнені з коефіцієнтом 0,65. Окрім того, всі сплачені податки за цей період мають надійти в Пенсійний фонд України.

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Щодо пільгового ввозу електромобілів, то по цьому питанню було внесено понад 40 поправок. Вони будуть винесені на обговорення в сесійний зал парламенту.

Законопроекти мають бути розглянуті в другому читанні та в цілому в четвер 8 листопада 2018 року в сесійній залі Верховної Ради України.

Нагадаємо, що вживані авто з Європи можуть суттєво подешевшати.