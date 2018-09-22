Від митної вартість залежить, скільки податків нарахують митники для сплати в бюджет.

Від митної вартості автомобіля залежить нарахування кількох податків: ввізного мита та податку на додану вартість (ПДВ). В залежності від походження автомобіля мито становить від 0 до 10% від митної вартості, а ПДВ нараховується від суми митної вартості та мита й акцизу – 20%. Окрім того, саме виходячи з митної вартості при реєстрації автомобіля (постановці на облік та отриманні номерних знаків після розмитнення) в Сервісному центрі нараховується збір у Пенсійний Фонд (3-4%) від цієї величини. Митну вартість визначають митні брокери при підготовці документів до розмитнення. Однак працівники ДФС перевіряють цю ціну.

При визначенні митної вартості автомобіля працівники ДФС діють відповідно до "Методичних рекомендацій щодо роботи посадових осіб органів доходів і зборів з аналізу, виявлення та оцінки ризиків при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України", затверджених наказом ДФС, роз’яснює для читачів "Авто24" прес-служба відомства.

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"При цьому посадова особа органу доходів і зборів, що провадить контроль за правильністю визначення митної вартості, здійснює роботу з аналізу, виявлення та оцінки ризиків, під час якої може використовувати такі джерела інформації:

спеціалізовані програмно-інформаційні комплекси Єдиної автоматизованої інформаційної системи ДФС;

спеціалізовані видання, які містять інформацію про ціни, сформовані на світовому ринку;

інформацію, отриману за результатами здійснення митного контролю, в тому числі, за результатами проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства з питань державної митної справи;

висновки про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, що мають відповідні повноваження згідно із законодавством;

інформацію, отриману з мережі Інтернет", - говориться в поясненні.

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Наприклад, при визначенні митної вартості автомобілів, завезених з США, які були придбані на автомобільних аукціонах Copart, IAAI, Manheim, митники часто посилаються на ресурс autoastat.com, де зібрана статистика цих торгів.

Окрім того, ДФС повідомляє, що станом на кінець вересня 2018 року не було змін у законодавстві України щодо порядку митного оформлення вживаних автомобілів.

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