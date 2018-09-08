Строк дії Закону, який відміняє ПДВ та акциз при ввезенні та виробництві електромобілів, закінчується 31 грудня 2018 року. Тому з наступного року вартість електромобілів зросте в середньому на 20%.

Рай для прихильників екологічних транспортних засобів в Україні тривав рівно один рік. Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу" № 2245-VІІІ надавав пільги зі ввезення та виробництва електромобілів в Україну з 1 січня по 31 грудня 2018 року. Згідно цього документу, при ввозі автомобіля з електричним двигуном (одним чи кількома) не сплачується жодних податків – акциз (109 євро), ПДВ (20% від вартості авто). Ввізне мито (8-10% від вартості машини) було відмінено раніше і назавжди.

Натомість нардепи не прийняли і не підготували жодних законопроектів, які б мали на меті продовжити цю пільгу й надалі. Втім, на початку 2018 року активно обговорювався законопроект "Щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні", однак він не був прийнятий навіть в першому читанні. В даному законопроекту вже немає планів щодо пільг у сплаті ПДВ, натомість покупець може платити акциз та збір до Пенсійного фонду при першій реєстрації (3-5% від вартості машини).

Таким чином, з 1 січня 2019 року, навіть у випадку прийняття нового Закону "Щодо стимулювання…", на ввезені в Україну електромобілі буде нараховуватись ПДВ у розмірі 20% від митної вартості. Це призведе до збільшення цін на автомобілі з електричними двигунами приблизно в такій же пропорції. Втім, українці ще мають нагоду привезти собі дешевий електромобіль та встигнути розмитнити його за пільговими ставками, без акцизу та ПДВ.

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Електромобілі в Україну привозять в основному зі США, адже в Європі зазвичай їх продають в комплекті з лізинговими батареями, тобто при експорті в Україну до авто треба докупити батарею вартістю у 5-7 тис. євро. А при плануванні покупки електромобіля зі США потрібно враховувати строк доставки в Україну та інших обов’язкових процедур митного оформлення.

За словами керівника компанії Carsfromwest в Україні Дмитра Буряка, "для того, щоб встигнути розмитнити електромобіль, привезений зі США, потрібно мати запас часу у три-чотири місяці. Якщо зі Східного узбережжя США контейнер з придбаними у США автомобілями йде два-три місяці, то з Західного – три-чотири. А саме на Західному узбережжі, в Каліфорнії, найбільший у США ринок електричних транспортних засобів". Тому щоб встигнути розмитнити електромобіль за нульовими ставками, потрібно придбати його не пізніше вересня, максимум – на початку жовтня.

Щоб завезти електромобіль без розмитнення, потрібно завезти його до вересня-жовтня 2018 року.

В Україну найчастіше всього завозять Nissan Leaf – найпопулярніший та наймасовіший електромобіль в світі. Також часто привозять Tesla Modes S та Model Х, BMW i3, електричні версії VW Golf, Ford Focus, Mercedes-Benz B-Class.

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Якщо сьогодні наймасовіший Nissan Leaf 2013-2014 року виготовлення можна придбати в Україні за 8-10 тисяч доларів, то з початку 2019 експерти прогнозують ріст ціни мінімум до 10 тисяч. Якщо ж говорити про вживану Tesla Modes S, то з нинішніх $35-45 за моделі аналогічного року ціни зростуть до 45-50 тисяч. Різниця відчутня!

Найвигідніше купувати автомобілі у США на спеціальних аукціонах. Наприклад, на аукціоні Manheim продають вживані електромобілі американські дилери, дистриб'ютори, виробники та лізингові компанії, причому всі авто цілі та можуть мати гарантію. А на страхових аукціонах Copart та IAAI продаються машини після страхових випадків та ДТП, зате за значно привабливішими цінами. Втім, експедитор авто зі США Андрій Іванов провів дослідження, що сьогодні ціле авто з Manheim в Україні коштуватиме стільки ж, як привезене та відновлене в Україні після ДТП.

Головне – встигнути привезти електромобіль до середини грудня 208 року, адже експерти прогнозують наприкінці року значні черги на оформлення в українських митницях, особливо Одеській.

Нагадаємо, що нардепи задумались про виробництво електромобілів в Україні.