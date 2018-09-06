Народні обранці впевнені, що інвестиційний клімат України буде привабливим для тих, хто захоче вкласти кошти в виробництво електротранспорту.

Щойно розпочала роботу дев’ята сесія ВР України VIII скликання як законодавці в транспортному комітеті розглянули низку законопроектів, які стосуються не лише стимулювання розширення ринку електромобілів в Україні, а й розвитку галузі електромашинобудування.

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Мова йшла про податкові та митні пільги при ввезенні електроавтомобілів в Україну, їхнє використання перевізниками, створення мережі нових зарядних станцій, яким скасують ліцензування на продаж електороенергії.

Цими законодавчими ініціативами передбачено значне поліпшення екологічної ситуації в державі, зменшення кількості викидів шкідливих речовин у довкілля.

“На мою думку, найголовніше те, що у законопроектах пропонується надання вигідних умов інвесторам, які створюватимуть підприємства по будівництву електротранспорту в Україні. Таким чином ми не лише наповнимо внутрішній ринок екологічно чистими видами транспорту, а й побудуємо вітчизняні конкурентоспроможні сучасні автобудівні підприємства”, пише на своїй сторінці FB Ярослав Дубневич, голова комітету Верховної Ради України з питань транспорту.