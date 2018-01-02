Вартість ПДВ та акциз не буде врахований у ціні електрокара в Україні.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook.

В Україні електрокари стануть одними з найдешевших у Європі. Такі ціни українцям варто очікувати вже з 1 січня.

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"З 1 січня електрокари в Україні стануть одними із найдешевших в Європі. Більше ПДВ і акциз платити не потрібно! Чекаємо на масову появу українських блях в усіх державах ЄС. Вірю, що українці оберуть саме цей екологічний і майже з нульовими витратами при експлуатації вид транспорту", – зазначив Володимир Омелян.

Міністр додав, що власник електрокару Nissan Leaf уже економить на пальному щонайменше 50 тисяч гривень на рік. Окрім цього, технічне обслуговування цього транспорту, за словами Володимира Омеляна, в рази менша.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2017 року міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, що планує залучити в Україну виробників літієвих батарей, запчастин до електромобілів та самі авто.