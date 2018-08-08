За сім місяців поточного року попит на електромобілі в Україні зріс на 64 відсотки. Потенціал цього ринку величезний.

За сім місяців український парк електромобілів поповнили 2490 авто. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на автомобілі, що працюють виключно на електротязі, виріс в Україні на 64%.

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Абсолютна більшість (84%) електромобілів, які стали на облік з січня по липень 2018 року, були автомобілями з пробігом.

Купуючи електромобіль, українці найчастіше зупиняли свій вибір на Nissan Leaf. В результаті ця модель за підсумками семи місяців сформувала майже 2/3 ринку електромобілів. Всього з початку року українську прописку отримали 1621 Ліфів.

Другим за популярністю став BMW i3 – 182 шт.

Замикає лідерську трійку Tesla Model S – 123 шт.

Також до десятки найбільш популярних електрокарів увійшли:

Mercedes-Benz B Electric Drive – 78 шт.;

SMART Fortwo – 69 шт.;

Tesla Model Х – 57 шт.;

KIA Soul EV – 53 шт.;

VOLKSWAGEN е-Golf – 52 шт.;

TOYOTA RAV-4 EV – 46 шт.;

FIAT 500е – 37 шт.