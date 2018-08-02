Багато аналітиків схиляються до думки, що Tesla навмисно показує збитки, інвестуючи в перспективні проекти. Така схема дозволяє компанії швидко розвиватися і економити на сплаті податків.

Компанія Tesla Motors отримала за підсумками другого кварталу 2018 року рекордний збиток в сумі 717,5 млн доларів. Для порівняння, у другому кварталі-2017 Tesla отримала збиток 336,4 млн доларів, тобто вдвічі менше. Про це йдеться у звітності, яку опублікувала компанія Ілона Маска.

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У Tesla пояснили, що збитки спричинені, в першу чергу інвестиціями в нові моделі, зокрема, у вже проблемну для компанію Model 3.



Раніше Tesla зіткнулася з труднощами в забезпеченні заявлених обсягів виробництва Model 3, життєво важливої для довгострокової прибутковості підприємства. З-за цього за підсумками першого фінансового кварталу 2018 року Tesla показала серйозний збиток.

Маск, який постійно запевняє інвесторів, що компанії не потрібно залучати додаткові кошти, також потрапив під вогонь критики через свого поведінки на конференції, присвяченій фінзвітності Tesla, де він різко обірвав двох аналітиків, які попросили розповісти про труднощі з фінансуванням компанії і проблеми з масовим випуском Model 3. В результаті акції Tesla впали майже на 7%, що коштувало компанії 2 млрд доларів ринкової вартості.

Тепер у компанії запевняють, що прибуток від випуску Model 3 "переходить до позитивних показників". Крім того, у Маска впевнені, що Model 3 може виявитися популярнішим будь-якого іншого подібного автомобіля.