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Smart Crossblade – досить рідкісний автомобіль, таких відкритих сіті-карів було випущено усього 2000. Та хіба мають значення колекційна цінність і чимала вартість, коли мова йде про кілька тисяч “лайків”?

Жоден з двох тисяч Smart Crossblade офіційно не поставлявся у США, а тому вартість єдиної машинки на континенті може прирівнюватись до нового суперкара.

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Фото: Smart Crossblade у тунельній мийці / ccoujon via YouTube

“Пляжний Смарт” не має дверей, даху та лобового скла – вірніше, звичайного лобового скла. Через це інтер’єр автомобіля зробили водостійким. Певно, саме цей фактор і вирішили перевірити у незвичний спосіб двійко молодиків. Заодно й самі помились.

На початку відео міститься пояснення до цієї катавасії: такий собі masterofspeedgumball дав хлопцям покататись свій Smart Crossblade, узявши з них слово, що машину помиють перед поверненням.



Фото: Smart Crossblade та POG Lamborghini / instagram/ccourjon

Навряд чи власник чекав на таке. А хлопця, що утнув таке зі Смартом, звуть Кельвін Курьон – він автомобільний фотограф і часто отримує цікаві машини для зйомки. Сподіваємось, з іншими автівками він поводиться обережніше.

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