Виявилось, що поліцейські теж люблять подивитись тематичні відео. От тільки "репост" роблять своєму начальнику, а замість "лайків" ставлять героїв ось таких записів у список розшуку.

Користувачі всесвітньої павутини, ховаючись за псевдонімами, часто упевнені у своїй безкарності, але правоохоронці тримають руку на пульсі і помітивши правопорушення можуть “вичислити за ай-пі”.

Екстремал з британії розмістив у мережі відео, на якому він виконує трюк, відомий як “віллі” (wheelie – їзда на задньому колесі) на своєму мотоциклі, рухаючись зі швидкістю у 304 км/год громадською дорогою.

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26-річний Адам Кемпіон з Ноттінгему катався околицями міста і записував разом з приятелями ролики з небезпечним водінням. У відео, опублікованому місцевою поліцією, видно, що на спортбайку Yamaha YZF-R1 він розганяється до 189 миль/год (304 км/год), а ще виконує “віллі” у трафіку.

Вийти на екстремала поліції допоміг випадок: у покинутій машині було знайдено номерний знак викраденого мотоцикла – того самого Yamaha YZF-R1, а він привів копів до дверей Адама Кемпіона. Вдома у чоловіка поліцейські знайшли ноутбук з сотнями записів “викрутасів” мотоцикліста та його приятелів.

18 липня суд призначив для Адама покарання у вигляді 21 місяця в'язниці за п'ять доведених епізодів небезпечного водіння і зберігання викраденого майна. Приятелі і ймовірні спільники Кемпіона, що теж потрапили у поле зору поліції через знайдені відео, оголошені в розшук.

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