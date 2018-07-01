Більшість небезпечних трюків актор виконав сам, хвацько вправляючись з різноманітною технікою.

27 липня на екрани виходить новий фільм Mission: Impossible – Fallout з Томом крузом у головній ролі. Голівудська мега-зірка сам виконав більшість складних трюків, відмовившись від дублера-каскадера, чим заслужив собі ще більшої слави та поваги.

Круз і раніше не раз демонстрував шалену відчайдушність та адреналінову жагу, під час зйомок іншіх фільмів. Для нового фільму Круз виконав п’ять основних трюків.

Звичайно, фільммейкери зробили усе можливе, аби на екрані дії актора видавались максимально небезпечними, однак і вправність актора заслуговує на повагу.

І хоча усі трюки для нового фільму, виконані актором, справді вражають, навряд чи вони перевершать неймовірний епізод з минулого фільму франшизи (Mission: Impossible — Rogue Nation), коли Том Круз стрибав з літака.

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