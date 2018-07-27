Бразилець витратив купу часу на свою паперову скульптуру і доклав чималих зусиль, аби зробити байк максимально функціональним.

Юнак з Бразилії на ім’я Габріель Арруда любить майструвати з паперу. Більшість його робіт – це музичні інструменти з картону, однак остання робота Габріеля вражає своїм масштабом і деталізацією. Він збудував повномасштабну модель спортбайка Kawasaki ZX10R.

На цьому відео ви можете побачити увесь процес будівництва паперового Kawasaki. Багато деталей мотоцикла є функціональними: кришка бензобаку має справжній замок, ведуча зірка прокручуює заднє колесо церез паперовий ланцюг, дзеркала і підніжки складаються... Вражаюча робота.

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Так виглядає справжній Kawasaki ZX10R:

А ось кілька інших робіт Габріеля Арруда:

Фото: Габріель Арруда / Facebook / NolcorpArtsForever

На жаль автор відео не залишив жодного допису про цей проект, а розмовляє він португальською, котру в нашій редакції ніхто не розуміє, тож залишається задовольнитись самим лише процесом.

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