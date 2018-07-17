Ні, він не літає, але має дещо від літака!

Здається, цей неймовірний мотоцикл збудували хлопці, що побували у майбутньому.

Він нагадує про світловий байк з безспицевими колесами з фільму TRON, однак пасував би, скоріше, Термінатору. Тим більше, що між ніг у райдера – справжній авіаційний двигун, впоратись з яким під силу не кожному.

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Творцем цього вражаючого апарату є бразильський екс-пілот Формули 1 Тарсо Маркез. Футуристичний байк виконано за власним проектом гонщика, причому він сам брав участь у “роботі руками” при його створенні.

Називається байк досить скромно: Dumont, на честь бразильського піонера авіації Альберто Сантос-Дюмона. У рух мотоцикл приводить двигун Rolls-Royce Continental V6 потужністю 300 кінських сил. Такий самий мотор крутить пропелери літаків Cessna.

І хоча Dumont у всій красі показали на відео, воно не дало відповіді на одне питання: як цей диво-байк повертає?

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