Чотири велосипеди від японського виробника дозволяють пересуватись асфальтом чи схилами з підмогою електро-тяги.

Міська мобільність вже давно стала об’єктом уваги автовиробників. Деякі вигадують нові чудернацькі засоби пересування, інші – покращують щось майже забуте, як Yamaha, що пропонує лінійку з чотирьох електричних велосипедів.

Yamaha вивела на ринок чотири нові моделі е-великів. CrossCore – це гібридний дорожній велосипед із трикутною рамою та пласким кермом. CrossConnect обладнаний багажником ззаду. UrbanRush – ідеальний велосипед для міста, а YDX Torc – важкий гірський байк з позашляховими шинами.

Читайте також: Cervélo P5X – найповільніший Lamborghini в історії марки

Усі чотири моделі оснащені електродвигуном PW та літій-іонним акумулятором потужністю 500 Вт*год. При цьому три моделі, орієнтовані на місто, мають електричний двигун PW Series SE, тоді як гірський байк отримав легший і продуктивніший мотор PW-X. Акумулятори велосипедів можна знімати для підзарядки, чи під час тривалого паркування на вулиці.

Вартість електричних велосипедів Yamaha стартує з $2399 за CrossСore і сягає $3499 за YDX Torc.

Також цікаво: Prodrive Hummingbird – електричний складний велосипед вагою 10 кг