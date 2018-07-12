Це рекордно низька вага для електричного байка.

Зазвичай електричні велосипеди досить важкі – акумулятор та мотор додають суттєвої ваги педальному коню. Однак відома автомобільна компанія Prodrive домоглась вражаючої легкості.

Prodrive – компанія, що народилась у автоспорті і з гоночної команди виросла у велике тюнінг-ательє, що спеціалізується на Subaru, а також збирається випускати власний автомобіль. Однак, поки власний спорткар в британців ще не готовий, вони доклали руку до двоколісника.

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Фото: Електричний складаний велосипед Prodrive Hummingbird / Prodrive

Минулого року у виробництво був запущений легкий складаний велосипед Hummingbird – він отримав інвестиції через Kickstarter і випускався виключно як педальний велосипед. Його вага становить усього 6,7 кг. Та спритні руки майстрів Продрайв не могли залишатись у спокої і рівно через рік представили світу електрифіковану версію “Колібрі” – саме так перекладається слово Hummingbird.

Акумулятор на 158 ватт-годин ховається у задньому колесі велосипеда. Вона живить компактний мотор, що дозволяє райдеру долати близько 30 км шляху на одному заряді, рухаючись з максимальною швидкістю у 25 км/год. Вага ж е-байка – усього 10.3 кг, що робить його найлегшим електровелосипедом у світі.

Попереднє замовлення на електричний Prodrive Hummingbird вже відкрито, поставки покупцям розпочнуться за 4-6 тижнів. У Британії велосипед коштує мінімум 4495 фунтів, це, приблизно, $5967.

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