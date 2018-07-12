Тюнінг-комплект для позашляховика коштує $15990.

Навряд чи новий Infiniti QX80 2018 модельного року хтось назве кволим малюком, однак з новим обвісом від Larte Design він уподобився роззлюченому звіру.

Тюнінг-комплект від Larte включає нові бампери, і пороги, радіаторну решітку, патрубки вихлопної системи, а на додачу можна замовити й нові колісні диски, хоча вони й не входять у тюнінг-кіт. Вартість пакету стайлінгу становить 15 990 доларів, отримати його можна буде починаючи з вересня, хоча замовити можна вже зараз

Фото: Larte Design Infiniti QX80 / Larte Design

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