Кажуть, у багатих свої примхи. Та перетворити один з найшвидших і найдорожчих автомобілів світу на хатню скульптуру – це вже, здається, занадто.

З одного боку Pagani Zonda – автомобіль, гідний прикрасити собою будь-яке місце. З іншого – його місце на гоночному треку або у теплому світлому гаражі. Та хіба ж мільйонерам правила писані?

Пабло Перес – один з тих, хто може собі дозволити порушувати правила. Чоловік, закоханий у Пагані, розмістив посеред власної вітальні Pagani Zonda Revolution. Та не просто поставив, карбоновий суперкар завис у повітрі на боку. Певно, так краще видно усі його спокусливі вигини.

Суперкар повністю в робочому стані. Навіть більше – Zonda оснащена комплектом колісних дисків Hot Wheels. Чи можливо буде коли-небудь знову поставити автомобіль на колеса та пустити треком – невідомо. Одне можна сказати точно – продати будинок з такою вітальнею буде досить складно.

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