12 травня аукціон RM Sotheby виставить на торги унікальний Lamborghini Папи Франциска. За суперкар з автографом понтифіка розраховують отримати 300-425 тисяч доларів.

Унікальний Lamborghini Huracan RWD, подарований Папі Франциску в минулому році, буде виставлений на благодійний аукціон Сотбі у Монако.

Цей Huracan має унікальний окрас у кольорах прапору Ватикану. Доповенює зовнішні особливості комплект колісних дисків спеціального дизайну, а всередині кольорову схему повторює шкіряна обивка та оздоблення алькантарою. А на підтвердження того, що цей Huracan побував у святая святих, на капоті автомобіля стоїть автограф Папи Франциска.

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Цікаво, що вартість автомобіля, за яку його розраховують продати, близька до ціни звичайного Уракана, та скоріш за все у процесі торгів вона значно зросте, оскільки бажаючих мати таку автівку знайдеться чимало.

Папа повідомив, що 70 відсотків коштів, отриманих з продажу, будуть передані іракському місту Ніневі, котре постраждало від нападу ІДІЛ. Ще 10 відсотків будуть направлені

Весь процес від продажу буде доставлений безпосередньо Папі. Тоді він дасть 70 відсотків іракському місту Ніневі, який був осаджений МІСІ, 10 відсотків до фонду допомоги африканським країнам Amici per il Centrafrica Onlus, ще 10% – до фонду міжнародної хірургії Groupe International Chirurgiens Amis de la Main, а останні 10 відсотків до громадської організації імені Папи Римського Іоанна XXIII.

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