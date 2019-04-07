Куди поїхати на травневі свята на автомобілі в Україні – саме час подумати про це. Ми спробуємо запропонувати вам кілька нестандартних варіантів.

Куди поїхати на травневі свята машиною в Україні, багато хто з нас вирішує щовесни. Перлина Одеса, красень Львів, древній Чернігів, Карпати, Крим – все це вже пройдено, вивчено, відфоткано, зафільмовано і трохи приїлося. Але наша Україна – велика країна, і всіх її цікавих куточків не об'їхати, напевно, і за все життя.

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Справжнє тюльпанове диво: Кіровоградський дендропарк. Тутешні мешканці розповідають про мільйон тюльпанів, які квітнуть тут щосезону

Спираючись на досвід наших журналістських відряджень, ми можемо підказати вам кілька не дуже популярних, але цікавих варіантів подорожей. Навіть якщо ви не скористаєтеся нашими підказками, можливо, ви підхопите хід наших думок і знайдете свої маршрути. Отже:

Увага, квіти!

Травневі свята – саме час помилуватися буянням квітучих рослин. Для цього у нас є всі можливості, потрібно лише вибрати підходящий за віддаленістю дендропарк. Тільки для прикладу: Національний Ботанічний сад НАН України (м. Київ), парк “Софіївка” в Умані, парк “Олександрія” у Білій Церкві, Кіровоградський дендропарк, де вас зустрінуть сотні тисяч квітучих тюльпанів... Наполегливо рекомендуємо побувати в Ужгороді – там в цю пору цвіте сакура. Дуже багато сакур, і просто на вулицях, між іншим.

В Ужгороді екзотичні сакури квітнуть просто на вулицях. Видовище вражаюче

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Фестиваль OldCarLand

Кожен автомобіліст хоча б раз у житті повинен побувати на фестивалі OldCarLand в Державному музеї авіації. Організатори називають його технічним фестивалем, але насправді тут буде цікаво не тільки шанувальникам техніки. Нічого подібного, мабуть, немає в жодній країні Європи: близько тисячі екзотичних транспортних засобів виставляються серед десятків історичних літаків і вертольотів. Видовищ – на будь-який смак: ретроавтомобілі, спорткари, тюнінговані “тачки”, безліч мотоциклів і моторолерів, а ще – лайнери, що злітають поруч з аеропорту Жуляни, музика, шашлики, конкурси…

Наймасовіший фестиваль України – це фестиваль історичної техніки OldCarLand в Музеї авіації. Цей кадр зроблено на світанку, бо решту часу вся територія повна людей, що прийшли відпочити і познайомитися з власною історією

Острів Хортиця

Це історія, природа та майданчик для активного і пасивного відпочинку. Козацька Січ, хрестоматійний вид на ДніпроГЕС, кінний театр... І ще можливість проїхати однією з наймальовничіших вулиць України – запорізьким Соборним проспектом – звичайно ж, від автозаводу в напрямку до сивого Славутича. У місті безліч музеїв, у тому числі найбільший в країні музей техніки “Фаетон”.

Острів Хортиця в Запоріжжі зручний для прогулянок, проте важливіше, що тут можна торкнутись історії нашої країни

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Святогірська Лавра

Наймолодша Лавра християнського світу – розташований на рідкісному за красою березі Сіверського Донця Свято-Успенський монастир отримав найвищий статус вже в ХХІ столітті. Монастир засновано в XIV столітті, але навіть якщо ви зовсім не воцерковлена людина, ви будете вражені видами Національного парку “Святі Гори”, що відкриються перед вами. Тутешні крейдяні гори, на найвищих з яких височіють лаврські храми, не дарма свого часу потрапили в Топ-100 всеукраїнського конкурсу “7 природних чудес України”.

Святогірська Лавра розташована в чудовому місці на березі Сіверського Донця. Пейзажи тут несподівано яскраві Місцевість, де розташована Святогірська Лавра, належить до Національного парку «Святі Гори». Крейдяні гори справді білі.

Садок вишневий

Якщо ви корінний житель великого міста, хорошим відпочинком для вас буде зміна обстановки – поїздка в сільську місцевість. Серед ваших знайомих швидше за все є люди, які мають родичів в селі, чи тримають там садибу в якості дачі. На травневі свята вони напевно поїдуть туди – напросіться з ними, пообіцявши допомогти по господарству або взявши на себе “культурну” частину програми – шашлики або, скажімо, напої. В кінці квітня – на початку травня будь-яке, навіть найвіддаленіше українське село має свіжий і гарний вигляд завдяки квітучим фруктовим деревам.

Два-три дні, проведені в тихому селі навесні, напевно запам`ятаються мешканцеві великого міста – до наступних травневих свят.

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