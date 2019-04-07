Куда поехать на майские праздники на автомобиле в Украине – самое время подумать об этом. Мы попробуем предложить вам несколько нестандартных вариантов.

Куда поехать на майские праздники на автомобиле в Украине, многие из нас мучительно решают каждую весну. Жемчужина Одесса, красавец Львов, древний Чернигов, Карпаты, Крым – все это уже исхожено, изведано, отфотографировано и немного приелось. Но наша Украина – большая страна, и всех ее интересных уголков не объехать, наверное, и за всю жизнь.

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Настоящее тюльпановое чудо: Кировоградский дендропарк. Местные жители рассказывают о миллионе тюльпанов, которые цветут здесь каждый сезон

Опираясь на опыт наших журналистских командировок, мы можем подсказать вам несколько не самых популярных, но интересных вариантов путешествий. Даже если вы не воспользуетесь нашими подсказками напрямую, возможно, вы подхватите ход наших мыслей и найдете свои маршруты. Итак:

Внимание, цветы!

Майские праздники – самое время полюбоваться буйством цветущих растений. Для этого у нас есть все возможности, нужно лишь выбрать подходящий по удаленности дендропарк. Только для примера: Национальный Ботанический ботанический сад НАН Украины (г. Киев), парк «Софиевка» в Умани, парк «Александрия» в Белой Церкви, Кировоградский дендропарк, где вас встретят сотни тысяч цветущих тюльпанов... Настоятельно рекомендуем побывать в Ужгороде – там в эти дни цветет сакура. Прямо на улицах, между прочим.

В Ужгороде экзотические сакуры цветут прямо на улицах. Зрелище впечатляющее

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Фестиваль OldCarLand

Каждый автомобилист хотя бы раз в жизни должен побывать на фестивале OldCarLand в Государственном музее авиации. Организаторы называют его техническим фестивалем, но на самом деле тут будет интересно не только фанатам техники. Ничего подобного, пожалуй, нет ни в одной стране Европы: около тысячи экзотических транспортных средств выставляются среди десятков исторических самолетов и вертолетов. Зрелища – на любой вкус: ретроавтомобили, спорткары, тюнингованные «тачки», тьма мотоциклов и мотороллеров, а еще – взлетающие рядом лайнеры из аэропорта Жуляны, музыка, шашлыки, конкурсы…

Самый массовый форум Украины - это фестиваль исторической техники OldCarLand в Музее авиации. Этот кадр сделан на рассвете, потому что остальное время вся территория полна людей, пришедших отдохнуть и познакомиться с собственной историей

Остров Хортица

Это история, природа и площадка для активного и пассивного отдыха. Козацкая Сечь, хрестоматийный вид на ДнепроГЭС, рестораны, конный театр… И еще возможность проехать по одной из живописнейших улиц Украины – запорожскому Соборному проспекту – конечно же, от автозавода по направлению к седому Славутичу. В городе масса музеев, в том числе крупнейший музей техники «Фаэтон».

Остров Хортица в Запорожье удобный для прогулок, однако важно также, что здесь можно прикоснуться к истории нашей страны

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Святогорская Лавра

Самая молодая Лавра христианского мира – расположенный на редком по красоте берегу Северского Донца Свято-Успенский монастырь получил высший статус уже в ХХI веке. Монастырь основан в XIV столетии, но даже если вы отнюдь не воцерковленный человек, вы будете впечатлены открывшимися видами Национального парка “Святые Горы”. Здешние меловые горы, на самых высоких из которых возвышаются лаврские храмы, не зря в свое время попали в Топ-100 всеукраинской номинации “7 природных чудес Украины”.

Святогорской Лавре пять веков. Она расположена в прекрасном месте на берегу Северского Донца. Пейзажи здесь неожиданно яркие. Местность, где расположена Святогорская Лавра, относится к Национальному парку «Святые Горы». Меловые горы действительно белые.

Садок вишневий

Если вы коренной житель большого города, хорошим отдыхом для вас будет смена обстановки – поездка в сельскую местность. Среди ваших знакомых скорее всего есть люди, которые имеют родственников в селе или держат там усадьбу в качестве дачи. На майские праздники они наверняка поедут туда – напроситесь с ними, пообещав помочь по хозяйству или взяв на себя «культурную» часть программы – шашлыки или, скажем, напитки. В конце апреля – начале мая любое, даже самое отдаленное украинское село выглядит свежо и нарядно благодаря цветущим фруктовым деревьям.

Два-три дня, проведенные в тихом селе весной, наверняка запомнятся жителю большого города - до следующих майских праздников.

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