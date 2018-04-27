Люті диктатори теж люди, з тими ж фізіологічними потребами, що й у "простих смертних".

Що діється у Північній Кореї – залишається у Північній Кореї. Та іноді навіть спецслужби припускаються помилок і тоді весь світ дивується тому, як живуть люди у державі, що межує з двома найрозвиненішими країнами Азії. Особливо цікаво те, що стосується її лідера.

Вищий керівник КНДР, очільник партії, армії та народу, Нова зірка, Блискучий товариш, геній серед геніїв, маршал КНДР (це офіційні титули) – лідер КНДР з 2011 року Кім Чен Ин веде вкрай закриту політику як для своєї країни, так і у відношенні власної персони. Час від часу з Північної Кореї лише приходять новини про чергові випробування ядерної зброї і погрози застосувати цю саму зброю. І поки командування армії готує нові бомби, служба охорони сонцеподібного Ина весь час напоготові, аби ловити “бомби” свого президента.

Читайте також: Пекінський автосалон 2018: фото новинок, які показали в Китаї

Кім ніколи не пересувається літаком – будь-які вилазки зі свого палацу лідер КНДР здійснює на автомобілі. Кім Чен Ин рідко покидає межі своєї країни, що дісталась йому у “спадок” від діда та батька. Але минулого тижня грізний диктатор відвідав Пекін, куди дістався власним потягом. Та як тільки він покинув залізничний вагон, його вже чекав кортеж з кількох лімузинів, серед яких є унікальний автомобіль з… вбиральнею.

“Лідер Північної Кореї має особистий туалет, який слідує за ним, коли він подорожує”, – розповів Лі Юнь-кьол, колишній північнокорейський командир гвардії, що зміг покинути цю закриту країну та переселився у Південну Корею в 2005 році.

Про Кім Чен Ина, як і про його країну відомо вкрай мало, тож цей витік інформації став справжньою світовою сенсацією. “Екскреції лідера містять інформацію про стан його здоров'я, тому їх не можна залишити”, – пояснив Лі.

Також цікаво: Англійця позбавили прав за водіння в режимі автопілота: Відео