Кількість нових брендів та новинок від вже відомих – просто неймовірна. Цього року автошоу займає вісім залів виставкового центру у Пекіні. Ми вибрали найбільш цікаві новинки, аби показати їх вам.

Byton, NIO, Venucia, Luxgen, Jetour, Wey, Haval, Arcfox, Hongqi, Polymaker, Haima, Lifan, Brillance, Beijing Auto, Qoros, Lynk & Co, Geely, Chery, BAIC, Haval, HK… це навіть не одна десята усіх брендів, що представили свою продукцію на Пекінському автосалоні 2018.

Чимало цікавих серійних автомобілів та ще більше неймовірних концептів зібрав цього року Пекінський автосалон. І, що характерно, більшість з них мають самобутній ефектний вигляд. Китайські бренди еволюціонують дуже швидко – з відвертих плагіаторів вони перетворились на серйозних конкурентів відомих європейських та американських марок, маючи передові технології і кращих спеціалістів галузі. Тепер чи не на кожному стенді виставки стоїть шоу-стопер з вражаючим дизайном та технологіями.

Якщо вже говорити про технології та сучасні тенденції, то потрібно відзначити, що переважна більшість концептів – електрокари з запасом ходу в кілька сотень кілометрів і автопілотом. Принаймні, так заявляють самі виробники, а перевірити ці заяви немає можливості. І, звичайно ж, серед концептів та серійних моделей значну частку складають кросовери.

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