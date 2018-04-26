Седан та універсал з індексом E53 прийшли на зміну E43. Під капотом універсала, як і в седана, 429 "конячок".

Mercedes-Benz поповнив і без того широкий список своїх моделей парою нових AMG: седаном E53 Saloon і універсалом E53 Estate.

Нові “єшки” від AMG оснащуються шестициліндровим турбованим 3.0 потужністю у 408 “сил” зі стартер-генератором EQ Boost, який короткочасно додає 21 к.с. потужності. Таким чином загальна потужність AMG E53 становить 429 к.с. і 520 Нм крутного моменту. Автомобілі агрегатуються фірмовою 9-ступеневою трансмісією AMG Speedshift, а на колеса оберти доставляє система повного приводу 4Matic.

Гарячі моделі Е-класу мають п'ять режимів руху: Eco, Comfort, Sport, Sport + та Individual, котрі впливають на роботу двигуна, трансмісії та підвіски. Максимальна швидкість седана та універсала Mercedes обмежена відміткою 249 км/год, та її можна пересунути на 270 км/год, придбавши пакет додаткового оснащення AMG Driver's Package.

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