Модель з подовженою колісною базою створена спеціально для Китаю. Короткобазну версію виробник обіцяє показати у другій половині цього року.

У Пекіні представлений седан Mercedes A-Class нового покоління у спеціальній версії L для Китайського ринку.

Як повідомляє прес-реліз, седан з довгою базою має 2789 мм між осями, що на 60 мм більше, ніж буде у звичайної моделі. Додаткові міліметри були використані для збільшення простору у ногах для пасажирів другого ряду сидінь. Mercedes наголошує, що це перша і єдина модель з подовженою колісною базою в сегменті преміум-компактів. Стандартний A-Class для Європи німці обіцяють представити в другій половині року.

У довжину A-Class L має 4609 мм, в ширину – 1796, а у висоту – 1460. Будуть доступні два варіанти: Sedan і Sport Sedan та поки не ясно, чим вони відрізняються. Обсяг багажника становить 420 л, хоча “короткий” А-клас може мати трохи менший вантажний відсік.



Нове покоління Mercedes-Benz A-Class отримала пару бензинових турбованих моторів : 1.3 (136 або 163 к.с.) і 2.0 (190 к.с.), котрі комбінуються з роботизованию семиступеневою трансмісією з передачею обертів на передню вісь.

Модель потрапить до салонів китайських дилерів наступного місяця. Вартість поки не оголошена.

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