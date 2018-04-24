Японці вперше запропонували для ES комплектацію F Sport

Lexus представив нове покоління розкішного седану ES напередодні прем’єри у Пекіні. Вперше в історії моделі для неї запропонована версія F Sport.

Дизайн Lexus ES 2018

Модель нового покоління зберегла впізнівані риси Lexus та трохи додала у габаритах. При цьому новинка візуально стала “легшою”. ES також досить чітко відрізняється від Camry та Avalon, з якими седан поділяє платформу TNGA. Версію F Sport зовні відрізнятимуть задній спойлер, 19-дюймові колісні диски, інакше оформлення корми та спеціальний колір кузову синій металік.

Також цікаво: Показали найдоступніший кросовер марки Skoda

Інтер’єр нового ES

Внутрішній простір нового седана являє собою еволюцію попередньої моделі з певними запозиченнями від сучасних Camry й Avalon. Приладова панель розміщена у трапецієподібному контурі, а управління нею винесено на невеличкі циліндричні маніпулятори обабіч. Звісно, прилади цифрові. Мультімедійна система виводить зображення на стандартний 8-дюймовий дисплей або опційний 12,3-дюймовий, а управління функціями інформаційно-розважального комплексу здійснюєтсья через тачпад. Чи потрібно казати, що система підтримує усі сучасні можливості підключення смартфонів та користування сервісами типу Apple CarPlay. Версія F Sport має особливі деталі у оздобленні інтер’єру, такі як алюмінієві молдінги, натхнені, як кажуть дизайнери, японськими мечами, а головне – перемикач спортивного режиму Sport+.

Двигуни та характеристики Lexus ES 2018

Новий ES оснащується бензиновим двигуном 3.5 V6 потужністю 302 к.с., що працює у парі з 8-ступеневим “автоматом”. Гібридна версія буде оснащуватися 2,5-літровим чотирициліндровим двигуном, поєднаним з 12-сильним електромотором, котрі разом продукують 215 кінських сил.

Версія F Sport має спеціальний режим Sport+, котрий змінює налаштування роботи дроселю та передачі, покращуючи реакцію на педаль акселератора.

Ціна та початок продажів

Вартість для нового Лексус ЕС поки не оголошена. Можна розраховувати, що вона залишатиметься приблизно на тому ж високому рівні, що й зараз – від $30 000 до $40 000. На дилерських майданчиках ES 2018 має з’явитись цього вересня.

Фото Lexus ES 2018

Нижче представлені офіційні фото моделі.

Читайте також: На оновлений Mercedes-Benz C-Class купе та кабріо виставили цінники