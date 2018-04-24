Мінімальна вартість моделі 2018 року у Європі складає 48 тисяч євро. На скільки подорожчає автомобіль по дорозі до України?

У Європі стартували продажі оновленого Mercedes-Benz С-Class купе та кабріолет 2018 модельного року. З’явилась і гібридна версія.

Наймолодший представник моделі – Mercedes C200, котрий використовує технологію м'якого гібрида EQ Boost. Допоміжна 48-вольтна батарея з генератором додає двигуну внутрішнього згорання 14 к.с., котрі допомагагають турбокомпресору збільшити максимальний тиск. Саме ця модель у Німеччині оцінена у 48 070 євро.

Той самий C200 з повним приводом, тобто у комплектації 4MATIC, вартує 50 450 євро. Єдиний дизель у лінійці – C220d, коштує 50 807 євро. Дизельний двигун хоч і має менший об’єм, ніж у дорестайлінгової моделі, став потужнішим на 24 к.с., його загальна продуктивність – 194 к.с.

Найпотужніший з дводверних C-Class – версія AMG C43. Модель оснащується 3-літровим V6 продуктивністю у 390 “конячок”. За додаткову потужність доведеться відповідно заплатити: вартість C43 у Німеччині становить мінімум 70 120 євро без додаткового оснащення.

Фото: Mercedes-Benz C-Class coupe та cabrio 2018 року / Daimler

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