Відреставрований та тюнінгований Мустанг 1971 року випуску пропонується за 90 тисяч доларів – така вартість здається цілком виправданою.

У фільмі “Викрасти за 60 секунд” 1974 року головним героєм був не стільки актор, скільки Ford Mustang Mach 1. Автомобіль навіть потрапив у титри зовсім як актор. Оскілький оригінальний Eleanor існує у єдиному екземплярі, фанати з усього світу будують репліки і одна з них нещодавно була виставлена на продаж в Україні.

Українська репліка Eleanor побудована на базі Mustang Sportsroof 1971 року випуску – так само, як і автомобіль для фільму. Проект з реставрації і тюнінгу реалізували майстри з Харкова. Навідміну від оригінального Мустанга з фільму, українська репліка оснащена 8,5-літровим V8 потужністю 600 к. с., котрий працює в парі з 4-ступінчатою механічною коробкою передач. Олдтаймер також оснащено пневматичною підвіскою. Звичайно ж, Mustang отримав кольорову схему, подібну до Eleanor.

Після завершення роботи над автомобілем, він лише пройшов обкатку, тож на його одометрі усього 300 км. Власник автомобіля оцінює його у $89 999.

Фото: Ford Mustang 1971 року випуску / TopGir

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