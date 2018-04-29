Жителя Великобританії Бхавеша Пателя, який, рухаючись в режимі автопілота, пересів на пасажирське крісло своєї Tesla Model S, визнали винним у небезпечному водінні.

Суд міста Сент-Олбанс постановив позбавити його водійського посвідчення на 18 місяців, повідомляє BBC.

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Пателя засудили до 100 годин обов'язкових робіт. Також він повинен відшкодувати витрати Королівської кримінальної прокуратури в сумі 1800 фунтів стерлінгів. Суд мотивував своє рішення тим, що Патель в той день поставив під загрозу не тільки своє життя, але життя інших водіїв.

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Патель в свою дуже зізнався, що вчинок був дурним. Але йому просто не пощастило, що комусь вдалося зняти його поїздку на камеру і викласти в Мережу. Крім цього, він зазначив, що його машина можеть робити «щось восхітільное».