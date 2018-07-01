Там ще й пара телевізорів у дверях!

Нові диски можуть суттєво змінити вигляд автомобіля. Як правило, “тачку прокачують” дисками на один-два дюйми більше, за оригінальні. Та в декого, здається, відчуття стилю дещо гіпертрофоване.

Перед нами Chevrolet Camaro 2016 року випуску на 32-дюймових дисках Forgiato. Що довелось зробити майстрам атель’є з арками автомобіля, аби вмістити у них ці гігантські колеса – історія замовчує. Титанічні колеса були виконані на замовлення, та, як не дивно, це не найбільші з тих, що пропонуються компанією.

Також цікаво: "Хижак" осідлав "Чужого" і лякає водіїв: відео

Фото: Chevrolet Camaro з 32-дюймовими колісними дисками / YouTube

Можливо, власник цього Камаро просто не дочекався виходу нового Chevrolet Blazer, та він стверджує, що на його думку так його автомобіль перетворився на масл-кросовер. До того ж, у Блейзері навряд чи будуть такі величезні 27-дюймові плазми у вдерях, Xbox One у багажнику, джойстик котрого можна використовувати для складання м’якого даху, а ще світлодіодні стрічки у фарах, колір яких можна змінювати зі смартфону.

Хочете знати скільки увесь цей шалений кастом коштував? Тоді проходьте мимо, бо власник машини і по сумісництву власник ательє Crusader Customs Корі Джонс говорить, що він взагалі не стежив за витратами. Оце по-пацанськи!

Також цікаво: Український байкер збудував собі неймовірний сухопутний лайнер з Ford F-250