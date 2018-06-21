Новий кросовер займе нішу між Equinox та Traverse.

Майже десять років тому у Chevrolet був компактний позашляховик Blazer. Фірма вирішила відродити популярну модель, однак тепер це вже не рамний джип, а стильний кросовер.

Новий Chevrolet Blazer побудований на легковий платформі С1. Під час презентації моделі представники компанії не повідомили технічних подробиць, але показали живі автомобілі у вищих комплектаціях RS та Premiere. Фірма називає новий Blazer “компактним спортивним SUV”, або CUV. І його схожість зі спорткаром Chevrolet Camaro, певно, не випадкова.

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Фото: 2019 Chevrolet Blazer / Chevrolet

За “спорт” у нового “Блейзера” відповідає, очевидно, 3,6-літровий V6 потужністю 309 к.с., а базова версія отримала 2,5-літровий агрегат продуктивністю у 194 к.с. Обидва мотори поєднуються з 9-ступінчастим “автоматом”. Повнопривідні варіанти отримали систему Traction Select, що відключає задній привід, коли він не потрібен.

Продажі Chevrolet Blazer у США стартують у 2019 році. Перспективи появи моделі в Україні поки що не певні. Наразі наші дилери пропонують кросовери Captiva та Tracker.

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