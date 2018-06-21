Відомо про дві комплектації: Limited та Trailhawk. А ще в маленького Джипа нові турбовані двигуни.

Оновлений Jeep Renegade – найменший кросовер у складі марки, представлений офіційно одразу у двох комплектаціях: Limited і Renegade Trailhawk.

Спереду новинка нагадує останній Jeep Wrangler JL, а корма кросовера сяє новими ліхтарями. Італійці, що стоять за дизайном малюка, домоглись, аби Renegade Limited мав ефектні 19-дюймові колеса.

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Європейським покупцям “Ренегатів” запропоновані нові двигуни: трициліндровий 1.0 з турбонаддувом, що продукує 120 кінських сил, а також 1,3-літрова “турбочетвірка” з віддачею у 150 або 180 кінських сил. Доповнюють лінійку доступних двигунів вже знайомі бензинові агрегати 1.6 та 2.0 потужністю у 120 та 140 “коней”, відповідно, а на додачу є ще й турбодизель MultiJet продуктивністю у 170 кінських сил. Трансмісій три на вибір: шестиступенева ручна, така ж автоматична з подвійним зчепленням та дев'ятиступінчатий “автомат”.

Новий Jeep Renegade доступний як з переднім, так і з повним приводом. Renegade також отримує останню версію інформаційно-розважальної системи UConnect, котра вміє співпрацювати з Apple CarPlay і Android Auto.

Ціни на новинку не оголошені, та ця інформація має відкритись до кінця літа. В Україні Jeep Renegade очікується вже наступного місяця – у липні.

Фото: 2019 Jeep Renegade / Jeep

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