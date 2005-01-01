Дизайнер Андрій Джазовський, відомий як один з творців українського суперкара Himera, продає тюнінговий Plymouth Prowler для оплати операції малюка.

Про продаж тюнінгованого Plymouth Prowler Андрій Джазовський повідомив у себе на сторінці Фейсбук. "Віддам за 38 000, терміново потрібні гроші для операції малюку. Можу частково на виплат", - написав Андрій у себе на сторінці.

Окрім того, Андрій розпочав збір пожертв на операцію свого сина Леона. "Потрібна термінова операція малюку в Мадриді. Страховка не покриває витрат на неї", - написав Андрій у своєму пості про збір грошей. На операцію потрібно 18 тисяч євро. На сьогодні зібрана третина необхідної суми.

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Дружина Андрія пише про проблему малюка: "Малюкові поставили діагноз Трігоноцефалія. Цеваріант краніостеноз, при якому відбувається передчасне закриття лобного шва. Діагноз поставлений досить пізно. Малюкові зараз трохи більше 3 місяців. У три місяці пропонується щадящий варіант операції, при якому робиться невеликий надріз вверху голови і розсуваються зрощені лобові кістки.

Потім дитина повинна буде рік носити спеціальний шолом, щоб череп правильно сформувався і шов знову зрісся. Якщо запізнитися, тобто через два тижні, вже потрібно робити зовсім іншу операцію з повної реконструкції черепа, очниць і т. д. Цю операцію дитині буде набагато складніше перенести, у самій операції більше ризиків, до того ж, чим довше чекати, тим череп більше деформується, може погіршиться зір і мозкова діяльність... ризики дуже великі.

Вчора нас поставили перед фактом, наша страховка не покриває витрати і на даний момент у нас немає потрібної суми. Операція ж була призначена вже на 25 число цього місяця! Немає часу на те, щоб робити дитині документи на виїзд за кордон і на повторний огляд лікарів. Для кредиту у нас зараз недостатньо документів. Розглядаємо всі можливі варіанти. Просимо допомогти хто чим може. Сподіваюся, нам вдасться зібрати потрібну суму для Леончика! Заздалегідь дякую всім небайдужим".

Щоб швидше зібрати кошти, Андрій продає свій тюнінговий Plymouth Prowler.

Цей автомобіль сам по собі досить рідкісний – він випускався американським концерном Chrysler з 1997 по 2002 рік.

Це стилізований під хот-род класичний автомобіль з 3,5-літровим двигуном потужністю 257 к.с. та 4-супеневою автоматичною коробкою передач.

Всього було виготовлено 11 700 Plymouth Prowler, тому сьогодні вони залишились у істинних поціновувачів та коштують досить дорого.

Даний екземпляр суттєво дороблено – у нього змінені колісні арки, решітка радіатора, фари та салон.

Нагадаємо, що найдовший лімузин у світі майже згнив у Нью-Йорку.