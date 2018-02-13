Оновлення програмного забезпечення мультимедійного центру UConnect, що використовується на автомобілях концерну Fiat-Chrysler, викликало критичну помилку системи. Fatal error?

Бездротове оновлення програмного забезпечення мультимедійної системи UConnect пройшло не так, як планувалося. Більшість користувачів повідомляють про критичний збій у роботі пристрою, що не дозволяє користуватись ані радіо, ані камерами заднього виду, ані навігацією.

У п’ятницю, 9 лютого фірмова мультимедійна система Fiat-Chrysler UConnect отрилама оновлення прошивки. Після змін у програмі користувачі стикнулись з некоректною роботою системи, а деколи і виходом її з ладу. Система UConnect відповідає за бездротовий зв'язок з мобільним телефоном через додатки Apple CarPlay та Android Auto, функції клімат-контролю, відображення данних навігаційної системи, камери заднього виду, програвання музики з радіо та цифрових носіїв, багато системних та користувацьких налаштувань. Усі ці функції, після оновлення 15.26.1, стали недоступні.

Побачивши таке повідомлення на дисплеї, власникам Fiat, Dodge, Chrysler та Jeep краще натиснути "Ні"

Більше того, у деяких випадках система самовільно перезавантажується кожні 45-60 секунд, видаючи привітальні звуки, що відволікає від управління автомобілем, навіть якщо водій не зазнав прикрощів через відсутність мультимедійних функцій.

Certain 2017 & 2018 Uconnect systems may experience a reboot every 45-60 seconds. Our Engineering teams are investigating the cause and working towards a resolution. We will post here as soon as more information is available and apologize for the inconvenience. — UconnectCares (@UconnectCares) 12 лютого 2018 р. Технічна підтримка UConnect вже в курсі ситуації, та обіцяє вирішити проблему найближчим часом.

Читайте також: Не панікуй: "Tesla в космосі" вже на сувенірах