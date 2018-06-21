А "гарячий" Proceed матиме кузов шутінг брейк.

Компанія Kia планує збільшити кількість кузовних модифікацій моделі Ceed вдвічі.

Наразі нове покоління Ceed представлене п'ятидверним хетчбеком і універсалом Ceed Sportswagon, однак незабаром лінійку моделей має поповнити спортивна версія ProCeed. Більше того, як повідомляє “Автоцентр”, посилаючись на британське видання Autoexpress, корейці розглядають можливість виводу на ринок одноіменної моделі у кузові SUV.

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За інформацією ЗМІ корейський автовиробник вже підтвердив плани по презентації серійної версії ProCeed на серпневому автошоу у Парижі. Минулого року Kia показувала концепт ProCeed, котрий, на відміну від тридверних хетчбеків попередніх років, отримав елегантний кузов шутінг брейк. Цей тип кузову являє собою дещо середнє між хетчбеком, універсалом та купе.

Та що більш цікаво, за інформацією британського видання, з часом сімейство Ceed має поповнити ще й кроссовер, котрий стане преміальною модифікацією моделі. Коли можна розраховувати побачити “позашляховий” Ceed – поки не відомо.

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