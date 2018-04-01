У жовтні цього року корейський автогігант може представити Ceed у кузові shooting brake на автосалоні у Парижі.

Kia підтвердила, що зараз веде роботу над третім типом кузову для нового покоління Ceed. З високою долею вірогідністі це буде Pro Ceed.

Минулого року на автосалоні у Франкфурті південнокорейський автовиробник показав вражаючий концепт “шутінг брейк”, однак було неясно, чи втілиться він у серійному автомобілі. Однак нещодавно у ході бесіди з журналістами Auto Week, керівник Kia з планування виробництва повідомив, що модель таки стане на конвеєр. За словами Девіда Лабруса, Kia представить Ceed у новому кузові на найближчому Паризькому автосалоні разом з хетчбеком і універсалом.

Чи буде новий Pro Ceed саме таким, як концепт – не відомо, але “гаряча” версія однозначне не буде тридверною, як у першому поколінні моделі, про що раніше говорили представники фірми. Наскільки близьким буде Pro до минулорічного концепту – побачимо за кілька місяців.

Фото: Kia Shooting Brake Concept / Kia

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