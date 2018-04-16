Появи "гарячої" версії Focus чекати не менше двох років. Та Фотошоп дозволяє зазирнути у майбутнє.

Focus RS третього покоління відходить у минуле, поступаючись дорогою новій моделі. За неофіційною інформацією наступна генерація моделі прибуде у 2020 році з 400-сильним двигуном.

Джерела, близькі до компанії, повідомляють, що Focus RS четвертого покоління може отримати “м’яку” гібридну систему. Таке рішення допомогло б хетчбеку скласти конкуренцію гарячим хетчбекам преміум класу, як А-клас від Mercedes-AMG.

Поки що про те, як виглядатиме новий Focus RS можна лише здогадуватись. Саме такою обґрунтованою здогадкою є рендери від графічного дизайнера з Бразилії Клебера Сільва.



Фото: Рендер Ford Focus RS 2020 / Behance/Kleber Silva

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