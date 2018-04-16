Шпигунські фото показують основні риси інтер'єру нового позашляховика BMW X5, який має вийти в серію у 2019 році.

Випробування нового покоління BMW X5 йдуть повним ходом – нещодавно ми вже розповідали про основні риси зовнішності популярного SUV. А тепер автомобільні папараці сфотографували салон нового БМВ Ікс5.

Загалом, новий BMW Х5 2019 року не вразить абсолютно новим інтер’єром – у баварців революцій не буває. Втім, прогрес не стоїть на місці – панель приладів, схоже, тепер буде лише електронною, без аналогової версії.

А от конструкція центральної консолі зміниться мало та нагадуватиме легковий BMW 5 Серії. Цікаво, що баварці не відходять від великої кількості кнопочок та джойстика MMI, хоча в своєму арсеналі мають чудову мультимедійну систему, яка керується помахом руки.

Нагадаємо, що BMW показала на відео, якою має бути сучасна мамця.