Вона молода й вродлива, вона ділова і успішна, вона їздить BMW M5. Дуже вправно та швидко їздить на BMW M5. А чоловік, тим часом, вдома готує вечерю...

Новий рекламний ролик від BMW показує, що спорткар – це не обов’язково чоловіча іграшка. Це відео ніби говорить нам, що це вже більше не “світ чоловіків”.

У рекламі 1950-60-х років місце жінки завжди було на кухні, їй відводилась роль придатку до чоловіка. Сьогодні ми чимало чуємо про сексизм тих часів. Та у свіжому ролику від BMW усе перевернулось з ніг на голову.

Ми бачимо гарний сучасний будинок, у ньому чоловік та хлопчик – старший орудує на кухні, малий граєтсья моделькою BMW. П’ята година вечора, з роботи виходить струнка бізнес-леді, сідає у свій BMW M5 з номерним знаком MOMS M5 (Мамина М5) та рушає додому. Перешкоди на шляху до своєї родини жінка долає зі смаком та азартом, адже вона за кермом 600-сильного седана з V8.

Коли вона прибуває додому ми бачимо, що уся їх родина полюбляє автомобілі ніецької марки, адже у гаражі стоїть старіша модель BMW – M5 E39, що, вірогідно, належить чоловікові.

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