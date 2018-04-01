Якщо ви фанат Formula Drift, то ви вже знаєте, що Федеріко Шеріффо має серйозний "корч" для цього сезону. Та чи бачили ви його в дії?

Команда Шеріффо провела масивну модифікацію Ferrari 599, готуючи суперкар до участі в змаганнях з дріфту у сезоні 2018 року. Здається, результат був вартий такої роботи.

Найважливіші зміни зачепили моторний відсік – 6-літровий V12 обладнали парою турбокомпресорів. У результаті 599 видає 800 кінських сил та 1000 номів потужності. Додаткові 200 “конячок” та 300 номів дозволяють ефектно їхати боком.

Побачити бойову Ferrari можна буде вже цього уїк-енду під час першого етапу Formula Drift, що буде проводитись на Лонг-Біч у Каліфорнії – відео-трансляція буде вестись у YouTube. Та вже сьогодні ефектний дріфт-кар можна побачити в дії, завдяки цьому відео.

До речі, цей суперкар – не єдиний, що виступає у Formula Drift – Юйчі Імамура виступав на Lexus LFA, Дайго Сайто “давав кута” на Lamborghini Murcielago, а Райан Тьорк керував Toyota 86 на агрегатах Ferrari 458.

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