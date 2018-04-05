На популярному німецькому сайті з'явилось оголошення про продаж радянського лімузину для партійної верхівки "ЗіЛ-114" 1970 року випуску. Автомобіль зберігся майже у первозданному стані.

Продавець оцінив ексклюзивний раритет у 999 999 євро. Що й не дивно, враховуючи рідкість автомобіля навіть на теренах колишнього СРСР.

“ЗіЛ-114” – обмежена серія лімузинів радянських часів, призначена виключно для членів Політбюро ЦК КПРС та міністрів. Усього було випущено 113 таких автомобілів. Випускалась модель з 1967 по 1978 роки.



Фото: Зображення “ЗіЛ-114” з оголошення / mobile.de

6,3-метровий лімузин має колісну базу у 3880 мм. Важить автомобіль понад три тонни, а деякі з таких авто (модифікація 114К) мали бронювання, що у значно збільшувало їх масу. У рух автомобіль приводить семилітровий V8, котрий спрямовує потужність на колеса через 3-ступінчату автоматичну трансмісію. Максимальна швидкість “ЗіЛ-114” сягає 190 км/год.



Фото: Зображення “ЗіЛ-114” з оголошення / mobile.de

Салон “ЗіЛ-114” має оздоблення дорогими матеріалами – шкірою, деревом, а також модним на той час велюром. Оснащення включало центральний замок, електросклопідйомники і кондиціонер. На усіх колесах встановлено дискові гальма.

Цікаво, що Завод імені Ліхачова випустив спецверсію цієї моделі з індексом 114ЕА – це був універсал медичного призначення, що повсюди слідував за кортежем тодішнього Генсека.



Фото: ЗіЛ-114ЕА – зображення зі сторонніх джерел / mir-automoto.ru

Як значиться у оголошенні, автомобіль не піддавався реставрації, майже усі деталі оригінальні, за виключенням кількох незначних елементів, що вийшли з строю за довгі роки життя лімузина. При цьому фарба кузова та хром усе ще у доброму стані, а серед недоліків продавець вказує вигоряння деяких внутрішніх панелей на сонці.

Фото: Салон ЗіЛ-114 – зображення зі сторонніх джерел / mir-automoto.ru

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