На одному з сайтів оголошень виставлено на продаж раритетний автобус у ідеальному стані. "ЗіЛ-118 Юність" - одна зі ста рідкісних пасажирських машин, випущених заводом імені Ліхачова спеціально для партійної верхівки.

Киянин продає рідкісний автобус радянських часів. “ЗіЛ-118 Юність” 1964 року випуску, котрий оцінив у вражаючі півмільйона доларів.

Раритетний автобус виставлено на продаж на німецькому сайті оголошень mobile.de. Космічна ціна цього лоту має логічне пояснення. По-перше – це один зі 100 автобусів, котрі були випущені Заводом імені Ліхачова у 1963-64 роках. По-друге – “ЗИЛ-118 Юность” призначались виключно для "партійців" та “інтуристів”, тож у приватній власності такі машини – величезна рідкість. По-третє – цей конкретний екземпляр було випущено у першій серії, що налічувала усього 20 машин. Нарешті, останній аргумент – ідеальний стан автомобіля та пробіг усього у 1 тисячу кілометрів.

Варто відзначити й дизайн та прогресивне на той час оснащення автобуса. Ефектний кузов з великою кількістю хромованих деталей, розкішний світлий салон на 18 пасажирів, вікна та люки у даху – зовсім нетипово для пасажирського транспорту СРСР тих часів. Подейкують, що він дуже припав до душі Микиті Хрущову, а Генрі Форд, ніби то, навіть хотів придбати ліцензію на його виробництво у США. “Юність” має довжину у 6,8 метра, у його основі лежить платформа від лімузина “ЗИЛ-111”, а двигун – 150-сильний V8 від “ЗИЛ-130”, котрий працює у парі з 2-ступеневою автоматичною коробкою передач. Максимальна швидкість цього компактного лайнера – 120 км/год.

Фото: “ЗіЛ-118 Юність” / mobile.de

Також цікаво: Знаменитий український бджоляр продає свою не менш знамениту Теслу